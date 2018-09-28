Экс-главу Приморья назначили замглавы Росморречфлота

Справка:

В сентябре на выборах губернатора Приморского края разразился скандал. Во втором туре выборов во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала выигрывал гонку кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

19 сентября итоги выборов рекомендовал отменить ЦИК, 20-го числа такое решение принял Приморский крайизбирком. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 21 сентября заявила о своей надежде на то, что кандидаты на выборах главы Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут выдвигаться на новые выборы, которые пройдут до 16 декабря.