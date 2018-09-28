«Аэрофлот» утвердил новую стратегию развития на пятилетку

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» принял обновленную стратегию развития, просчитанную до 2023 года. Компания и дальше планирует присутствовать в первой двадцатке глобальных авиаперевозчиков по пассажиропотоку, также в планах – продвинуться вперед по целому ряду других направлений.

Так, стоит цель к 2023 году увеличить пассажиропоток, развить международный транзит, открыть новые региональные базы и хабы. Чтобы достичь поставленных целевых показателей пассажиропотока, отдельно стоит задача увеличить самолетный парк. К 2026 году планируется поставить на крыло в общей сложности 200 российских воздушных судов Superjet 100 и МС-21.

А чтобы обеспечить компаниям группы передовой уровень цифровизации процессов, отдельное внимание потребуется уделить развитию онлайн-канала продаж, в том числе и мобильного приложения. За счет цифровых технологий также должна стать более эффективной операционная деятельность, а для получения дополнительного дохода и оптимизации работы будут использоваться накопленные массивы данных.

В группе уверены: к 2023 году эти меры помогут выйти на новый уровень операционной деятельности.