«Серым» здесь не место. Риски работы с недобросовестными компаниями

Сотрудничество с «серыми» компаниями только на первый взгляд кажется финансово выгодным – раз компания не платит налоги, она может сделать товар или услугу дешевле для клиентов. Но в зоне неопределенности и компенсации от плохо выполненной работы (или поставки некачественного товара), и возможное повышенное внимание проверяющих органов. Разбираемся, почему риски в работе «серыми» партнерами слишком высоки

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Сегодня ФНС уделяет особое внимание нескольким проблемным отраслям в этом отношении, наименее прозрачным с точки зрения ведомства – клининг, сельское хозяйство, грузоперевозки, строительство, торговля лесом и стройматериалами, представление персонала. Как правило, это отрасли, обрастающие кучей мелких компаний и с большой долей человеческого труда в стоимости услуги.

Риски

Недавние поправки в Налоговый кодекс сегодня требуют от бизнеса очень серьезной проверки партнера и фактически сбора настоящего досье на него. Даже если запросить только выписку из реестра, устав и приказ на руководителя, риски все равно остаются, так что лучше не походить к этому формально.

С августа прошлого года новая статья 54.1 Налогового кодекса запретила налоговые схемы, и теперь внимание налоговиков направлено на проверку реальности сделки. Чтобы избежать претензий с их стороны, придется доказать, что ваш партнер способен выполнить свои обязательства, и что вы в этом убедились путем тщательной проверки.

Также нежелательно переводить деньги сомнительным компаниям, с признаками банкротства, или тем, у кого по адресу регистрации находятся другие фирмы. Если нет досье контрагента, и вы все же переводили деньги подобным компаниям, проверки налоговой на предмет соучастия в уклонении от уплаты налогов не избежать. Если вы не сможете аргументировано доказать, что вы тут ни при чем – вам доначислят недополученный налог. Собранное досье контрагента позволит избежать доначислений, даже если выяснится, что партнер не платит налоги, а его директор – номинальный персонаж. Так что работа с «серыми» партнерами чревата дополнительным контролем, множественными проверками и кучей других проблем.

Прозрачность в чистоте

В начале года инструкцию по выявлению фирм-однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым нужно приглядеться, банкам предложил ЦБ. В инструкции регулятор отметил, что чаще всего схему ухода от НДС применяют при торговле лесом и стройматериалами. Компании, уходящие от уплаты НДС, также предпочитают выплачивать своим сотрудникам «серые» или даже «черные» зарплаты.

Но если торговле риски от работы с «серыми» фирмами очевидны (вы можете остаться с некачественным товаром без возможности вернуть деньги), то в сфере услуг их не меньше.

Летом, например, прошли проверки и обыски в крупнейших клининговых компаниях Москвы. Клининг считают одной из самых непрозрачных отраслей, так как здесь высокая доля людского труда, а следовательно и высокие налоги, часто наталкивают на мысль этих налогов избежать. В этой отрасли в целях экономии часто нанимают нелегалов из Средней Азии – им можно платить очень мало, при этом качество их работы часто оставляет желать лучшего – что логично, ведь за маленькие деньги никто не хочет работать качественно. А уж если после уборки в помещении у заказчика то-то пропадет, практически невозможно разобраться, кто за что несет ответственность. «Чистая» же компания, как правило, гарантирует возмещение любого ущерба. Кроме того, на клининге вообще обычно принято экономить, поэтому серые компании демпингуют, как могут. Отсюда недобор денег у всех причастных к этой сфере – от уборщиков до владельцев компаний, а в конечном итоге и бюджета.

Нелегальные бригады

В отрасли строительства свои нюансы. Не секрет, что огромное количество небольших и малых строительных компаний нанимают на работу мигрантов, не оформляя их официально. Это распространено как в частном строительстве, где заказчиками являются физлица, так и при работе на субподряде у более крупной строительной компании. В последнем случае надо учитывать, что компания-заказчик сильно рискует при проверках на стройплощадке. Cуществует судебная практика, когда при проверке ФМС были оштрафованы юридические лица за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев даже при наличии договоров субподряда. В случае получения на стройке травмы нелегальным рабочим возникают риски для всех сторон: если травма рабочего такова, что она препятствует его дальнейшей работе и заработку, он может принять решение не скрывать факт травмы именно на стройке, чтобы получить все причитающиеся компенсации. И тогда претензии ФМС, налоговой инспекции, трудовой инспекции и не только получат все участники, включая и дальнейшие углубленные проверки.

И, возможно, компании-заказчику будет вменено соучастие в уклонении от уплаты налогов.

Невезучие перевозчики

Что касается отрасли грузоперевозок, то ее развитие тормозит сильный износ автопарка и «серые» схемы. Все это порождает чрезмерное внимание проверяющих и бесконечные попытки урегулирования сферы со стороны властей.

Крупные перевозчики чаще всего следуют букве закона, а основные риски здесь возникают, когда перевозки передают на субподряд различным ИП или мелким ООО.

По данным научно-исследовательского института автомобильного транспорта (НИИАТ) 60% автопарка принадлежит индивидуальным предпринимателям или находится в личном пользовании. Обилие на рынке мелких игроков с недостатком финансов приводит к тому, что 70–80% всех доставок грузов проходит по «серым» схемам. «Серые» готовы работать на невозможных для «белых» компаний условиях, например, ездить с перегрузом или с нарушением норм отдыха водителей. Такие предприниматели также используют устаревший автопарк, а это срывы сроков доставки – старые машины часто ломаются в дороге и оперативно починить их часто нет возможности. К тому же при «серой» схеме никто не возместит вам потерю или порчу груза. В итоге страдает и качество перевозок, и отрасль в целом.

Страховщики (страховщик – это страховая компания, а страхователь – физлицо или юрлицо, кто страхует свое имущество/ свою ответственность) тоже не горят желанием работать с небольшими транспортными компаниями. Обычно при инцидентах с грузом «серая» транспортная компания не в состоянии возместить ущерб грузовладельцу. «Серым» транспортным компаниям в случае массового накопления к ним претензий проще «уйти в банкротство» и возродиться в виде нового ИП.

Чтобы не нажить проблем при перевозке груза, в этой отрасли тоже желательно собрать на партнера-перевозчика досье. Прежде всего, нужно обратить внимание на возраст и класс транспортного средства, проверить сайт, адрес офиса и телефон. В идеале – лично встретиться с партнером, но для полной картины стоит изучить уставные документы и отчетность. Насторожить должны компании моложе одного года, наличие перевозчиков в черных списках и слишком низкие по сравнению со среднерыночными цены на услуги.

Получается, время, потраченное на проверку контрагента, и работа с легальным «белым» партнером избавит вас от кучи проблем и всегда окупится. Сомнительная возможная экономия на стоимости работы серых контрагентов в итоге обойдется вам дороже. И это касается бизнеса практически в любой сфере.