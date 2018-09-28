«Уснул и вылетел на встречку»: в ДТП на границе Ленобласти погибли двое

Петербурженка и житель Киришей погибли сегодня утром в ДТП на границе Ленинградской и Новгородской областей. Ещё две жизни унесла похожая авария в 10 километрах от этой два дня назад.

Как сообщает Novgorod.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, 28 сентября в 6:30 на 19-м километре дороги Зуево – Новая Ладога в Чудовском районе Новгородской области 60-летний житель города Кириши (Ленобласть) на «КИА Спортейдж» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в Volvo FH 12 c полуприцепом-цистерной под управлением 36-летнего мужчины – предположительно, бензовоз.

Водитель «Спортейджа» и его пассажирка, 29-летняя жительница Санкт-Петербурга, скончались на месте. Топливо вылилось на дорогу.

В группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб» обсуждают предполагаемую причину аварии. «Водила в легковой уснул и вылетел на встречку», – пишет Григорий.

Два дня назад, 26 сентября, на 9-м километре этой же дороги столкнулись ВАЗ-2107 и фура Iveco. Обстоятельства, по предварительным данным ГИБДД, похожие: ВАЗ вылетел на встречку. Погибли также двое: 42-летний водитель и 44-летняя пассажирка «семёрки».