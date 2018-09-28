Верховный суд РФ: Можно выбрать кладбище, но не ритуальную компанию

Высший орган российской судебной власти констатировал законность существующего положения дел на петербургских кладбищах. Если родственника умершего не устраивает обслуживающая какое-то кладбище компания, он может обратиться на другое кладбище, но не может заставить кладбищенскую администрацию пустить к себе другую ритуальную компанию.

Петербургский адвокат Александр Лашер взялся организовать похороны умершего родственника своей клиентки. Он заключил договор с ООО "Похоронная служба" – одной из многочисленных фирм, работающих в этой сфере бизнеса. Оплатив услуги по договору, отправился на Новое Колпинское кладбище, чтобы договориться о захоронении. Но ему отказали, рекомендовав обратиться в ООО "Ритуал", которое обслуживает данное кладбище.

Александра Лашера такой вариант не устроил – он оплатил услуги по захоронению родственницы своей клиентки профильной компании, имеющей все необходимые разрешения на оказание ритуальных услуг. У него есть официальный договор и квитанции об оплате. Почему, несмотря на это, от него требуют, чтобы он платил за то же самое другой фирме?

Адвокат решил, что администрация Нового Колпинского кладбища нарушает его законные права на свободу выбора компании, которая предоставит ему услуги, и обратился в Санкт-Петербургский городской суд, но тот постановил, что администрация кладбища поступила правильно и ничем законные права Александра Лашера не нарушила. Юрист обжаловал этот судебный акт – так петербургским похоронным бизнесом заинтересовался Верховный суд России.

ООО "Ритуал" обслуживает Новое Колпинское кладбище на основании договора с ГУ "Специализированная служба", подведомственным комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Этот договор ГУ заключило с "Ритуалом" после того, как "Ритуал" выиграл соответствующий конкурс. ООО "Похоронная служба" никакого официального отношения к данному кладбищу не имеет.

По мнению Верховного суда, Александр Лашер для организации чьих-либо похорон на Новом Колпинском кладбище должен обратиться именно в ООО "Ритуал", но из этого вовсе не следует, что его законные права на свободный выбор компании, которая предоставит ритуальные услуги, нарушены. Он может обратиться в любую другую фирму, обслуживающую любое другое кладбище, если ООО "Ритуал" его по каким-то причинам не устраивает.

Но декларированное законом право свободного выбора компании, которая окажет ритуальные услуги, не означает, что гражданин имеет право потребовать от администрации кладбища, чтобы та позволила оказывать на его территории ритуальные услуги фирме, не имеющей соответствующих полномочий. А такие полномочия имеет лишь та фирма, которая на конкурсной основе заключила договор с ГУ "Специализированная служба" – предприятием, уполномоченным правительством Петербурга обслуживать конкретное кладбище.

Александр Лашер попал в эту историю не случайно. Уже несколько лет он сопровождает многочисленные конфликты между двумя бизнес-группами в петербургском похоронном бизнесе. Одну бизнес-группу связывают с миллиардерами Валерием Ларькиным и Игорем Минаковым. Другую – с предприниматели Маратом Дрейзиным, которого с нулевых годов считают человеком из ближайшего окружения лидера "банды санитаров" Павла Беляева. Адвокат Лашер в этом противостоянии поддерживает Марата Дрейзина, в сферу интересов которого входит ООО "Похоронная служба".

Так, весной сего года при активном участии Лашера петербургское подразделение Федеральной антимонопольной службы вынесло решение о нарушении антимонопольного законодательства руководством ГУП "Ритуальные услуги" при оказании ритуальных услуг родственникам умерших, подлежащих кремации. По мнению ФАС, эти нарушения происходили в интересах компаний, связанных с Валерием Ларькиным и Игорем Минаковым. Данное решение сейчас оспаривается в суде – оно не вступило в законную силу.

В июле 2018 года ФАС вынесла ещё одно решение в пользу бизнес-группы Марата Дрейзина. Антимонопольное ведомство сочло Смольный и региональное ГУ МВД нарушителями антимонопольного законодательства в части услуг по транспортировке умерших в городские морги. Это решение пока тоже не вступило еще в законную силу.

В сентябре сего года "Фонтанке" дал интервью петербуржец Алексей Сомов, который признался в серии преступлений, совершенных им в интересах участника похоронного бизнеса, фамилию которого нам не позволяет назвать действующее законодательство. Аналогичные показания он дал в рамках уголовного дела, возбужденного по факту нападения на директора юридической компании "Брайтман право" Николая Крюкова. Александр Лашер и Николай Крюков – коллеги, они вместе защищают интересы бизнес-группы Марата Дрейзина в противостоянии с бизнес-группой Валерия Ларькина и Игоря Минакова. Ранее Крюков в интервью "Фонтанке" связал нападение на себя с данным конфликтом, а Алексей Сомов заявил, что уверен: на Крюкова напали по указанию его бывшего работодателя.

Остается добавить, что ООО "Ритуал", из-за которого Александру Лашеру не удалось похоронить родственницу своей клиентки на Новом Колпинском кладбище и пришлось жаловаться в суд, входит в бизнес-группу Ларькина и Минакова. Поэтому нынешнее решение Верховного суда – очко в их пользу. Сегодня большинство городских кладбищ обслуживают компании из этой бизнес-группы, следовательно, Верховный суд констатировал: фирмы Минакова и Ларькина ведут себя на кладбищах законно.

Впрочем, эта история будет иметь продолжение – Лашер заявил «Фонтанке», что будет пытаться опротестовать и данное решение.