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Город
28.09.2018 12:45
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Сады и парки Петербурга снова открыты. Шторм не пережили 122 дерева

Сады и парки Петербурга открылись после непогоды: штормовое предупреждение отменено. Непогоду не пережило больше сотни деревьев Северной столицы, сообщает 28 сентября комитет по благоустройству. 

«В работах по ликвидации последствий штормового ветра, порывы которого достигали более 27 метров в секунду, принимали участие свыше 300 садовников в разных районах города, – отметили в ведомстве. – Было задействовано более 60 единиц техники. Основной удар пришелся на северные прибрежные районы – Курортный и Приморский».

Специалистам пришлось раскряжевать и вывезти 122 дерева, поваленных ветром.

Напомним, осенний шторм бушевал в городе на Неве сутки. Чтобы избежать наводнения, пришлось дважды закрывать дамбу. Но даже при закрытых шлюзах оказались подтоплены причалы и пирсы. 

Ветер валил не только деревья, но и дорожные знаки, а также обрывал провода. 

 

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