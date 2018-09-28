Сады и парки Петербурга снова открыты. Шторм не пережили 122 дерева

Сады и парки Петербурга открылись после непогоды: штормовое предупреждение отменено. Непогоду не пережило больше сотни деревьев Северной столицы, сообщает 28 сентября комитет по благоустройству.

«В работах по ликвидации последствий штормового ветра, порывы которого достигали более 27 метров в секунду, принимали участие свыше 300 садовников в разных районах города, – отметили в ведомстве. – Было задействовано более 60 единиц техники. Основной удар пришелся на северные прибрежные районы – Курортный и Приморский».

Специалистам пришлось раскряжевать и вывезти 122 дерева, поваленных ветром.

Напомним, осенний шторм бушевал в городе на Неве сутки. Чтобы избежать наводнения, пришлось дважды закрывать дамбу. Но даже при закрытых шлюзах оказались подтоплены причалы и пирсы.

Ветер валил не только деревья, но и дорожные знаки, а также обрывал провода.