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28.09.2018 12:32
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Конь в сенате? 8 сентября 2019 года в Петербурге – губернаторские выборы

Шансы на то, что соперниками действующего губернатора станет кто-то из оппозиции – практически нулевые. И у Оксаны Дмитриевой, и у Бориса Вишневского, и у Ксении Собчак в городе есть сторонники, но что толку: в бюллетенях они имен своих фаворитов не найдут, для этого и придумали муниципальный фильтр.

Пока что у «Единой России» достаточно муниципальных депутатов, чтобы не допустить до выборов ни одного нежелательного политика.

Поэтому еще пару недель назад казалось: результат предрешен. Повторится ситуация 2014 года, когда с Полтавченко «боролись» четыре технических кандидата – Ирина Иванова от коммунистов, Константин Сухенко от ЛДПР, Тахир Бикбаев от «Зеленых» и Андрей Петров от «Родины». Они благополучно пролетели, но зато обеспечили выборам губернатора какую-никакую легитимность. 

Казусы Приморского и Хабаровского краев, Хакасии и Владимирской области меняют картину предстоящих  в Петербурге губернаторских выборов (я бы обратил еще внимание на провальное выступление единороссов на выборах в Новгородскую городскую думу): появляется волнующая неопределенность. 

Не факт, что осмелевшие жириновцы и коммунисты сдадутся без боя. И хотя у этих партий не так уж много сторонников в городе, к их услугам недовольные Смольным. То есть, если  навязанный выбор вызовет чувство оскорбленного коллективного собственного достоинства, может повториться ситуация 2011 года. Тогда в соответствии  с призывом Алексея Навального  на выборах в Закс большинство голосовало против «Единой России», часто просто за кого угодно. И партия власти получила всего 20 из 50 мест в Законодательном собрании: худший результат из всех субъектов Федерации.

А в марте 1989 года избиратели Ленинграда завалили всех кандидатов  в депутаты Съезда народных депутатов, имевших прямое отношение к партийному руководству города: первых секретарей обкома и горкома, секретаря обкома, председателя исполкома и его первого зама, директора Балтийского морского пароходства и крупнейшей текстильной фабрики «Пролетарская заря». Или проголосовали против (такая возможность была), или выбрали кого угодно, лишь бы не номенклатурного работника. Протестным было и голосование на мэрских выборах 1996 года. Владимир Яковлев выиграл не потому, что был особенно популярен, а потому, что Анатолий Собчак – надоел.

На грядущих выборах при таких настроениях и таком раскладе все шансы победить во втором туре будут иметь условные  Ивановы, Сухенко, Бикбаевы, Петровы.  

Что может сделать власть, чтобы такого расклада не допустить?

Городские проблемы не лечатся в одночасье. 

Тусклейшее руководство культурой в «культурной столице», где главные события происходят не благодаря Смольному (но и не вопреки), а помимо его. Влачащее жалкое существование некогда блестящее телевидение. Гетто для зверей без слона и бегемота в центре третьего по величине города Европы. Отсутствие какого-либо ясного замысла в строительстве Музея блокады. Ни одного нового парка. Запертые в транспортном коллапсе новые микрорайоны. Ни одного нового подземного перехода на Невском с 1967 года. Прогрессирующее отставание от Москвы в развитии сети метро.

Предположим, что Москва решится на замену первых лиц в Смольном – на какого-нибудь популярного вице-губернатора, московского петербуржца или человека из бизнеса. Ведь в не менее чем Петербург протестной Москве Собянину удалось выиграть выборы у Навального. Впрочем, в разумную кадровую политику Кремля не особенно верится. Предложат какого-нибудь другого силовика помоложе  – что толку? Сможет ли он выиграть в борьбе с Бикбаевым?

Для решительной смены необходимо желание московского начальства городу как-то потрафить, искать, как говорится, консенсус элит. И это будет возможным, только когда петербуржский избиратель продемонстрирует власти «минус-прием»  (воспользуемся словечком великого Юрия Лотмана). Выбирать придется не лучшего, а странного, такого, чтобы начальство наконец задумалось – а не разрешить ли какие-то чуть более честные выборы?

Лев Лурье

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