Бывший командир Чепиги не верит в его причастность к делу Скрипалей

«Легкой шизофренией» назвал возможное участие своего бывшего подчиненного в отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ и его дочери председатель отделения ДОСААФ России по Амурской области Александр Боржко.

«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского) готовили войсковых офицеров, для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», – цитирует 28 сентября Боржко РБК со ссылкой на информацию РИА Новости.

Напомним, что на этой неделе издание The Insider и эксперты Bellingcat заявили о том, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого британские власти подозревают в отравлении Скрипалей.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы «русских туристов», приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.