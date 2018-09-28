Полёт Порошенко в ООН обошелся украинцам более чем в 4 млн гривен

На Украине продолжают обсуждать подробности визита главы государства в США, пресса и жители страны считают пребывание Петра Порошенко в Нью-Йорке, мягко говоря, неоднозначным. Настолько, что журналисты уже пытаются выяснить, во сколько согражданам обошлось это счастье.

Как пишут "Українські Новини" со ссылкой на данные Единого портала использования публичных средств, государственное управление делами израсходовало более 4,2 млн гривен только на авиаперелет делегации во главе с Петром Порошенко в США для участия в 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 24-27 сентября. Расходы на проживание чиновников, их питание и другие командировочные расходы пока установить не удалось. Но даже сумма, выплаченная авиакомпании "Украина", впечатляет – это около 9 млн рублей в пересчете на российскую нацвалюту.

Пресса задает вопрос – насколько оправданы эти траты, ведь в ходе визита Порошенко лишь выступил на заседании Генассамблеи по вопросам миротворчества и на общих дебатах Генассамблеи. Встреч на высшем уровне ему провести не удалось – только несколько минут беседы с Генеральным секретарем ООН (которому он заявил, что разорвал договор о дружбе с РФ). А также специальным представителем США по вопросам Украины. С президентами Турции, Словакии и Хорватии, по мнению прессы, Порошенко мог встретиться и не покидая Старого Света. Никто из высших американских чиновников с Порошенко в Нью-Йорке встречаться не стал.

То, что Пётр Алексеевич также за океаном провел встречу с американским бизнесом и украинской общиной и принял участие в церемонии передачи двух списанных катеров ВМС США украинскому флоту, не убедили журналистов в обоснованности государственных трат на поездку президента.

Вспомним, что во время пребывания Петра Порошенко в США случился ещё один забавный эпизод. На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он ошибся дверью и очутился в переговорной комнате российской делегации вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Украинский лидер осматривался в комнате около 15 секунд, после чего понял свою ошибку и направился к выходу. Один из журналистов успел задать ему вопрос о миротворцах в Донбассе. Порошенко не удостоил корреспондента ответом и бросил: «Никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс». В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что, видимо, украинский лидер перепутал переговорную комнату с туалетом.

Стоит добавить, что в США Порошенко встретил и свой день рождения: 26 сентября ему исполнилось 53 года.