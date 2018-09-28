Под Петербургом погибли два пешехода. Ещё пять человек пострадали из-за выезда на встречку

Пять человек пострадали и двое погибли в четырёх ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшие вечер и ночь. Обе жертвы – пешеходы. Среди раненых есть ребёнок.

Двух водителей увезли ночью в больницу со Светлановского проспекта. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 28 сентября около 2:20 у дома 46, корпус 1, по Светлановскому 21-летний водитель Chevrolet Lacetti на полосе встречного движения врезался в Nissan Almera, а затем в Hyundai. Виновник аварии был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, а 43-летний водитель Nissan – в тяжёлом.

Фотографии и видео с места ДТП размещены в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За полчаса до полуночи неизвестный мужчина погиб на 675-м километре Московского шоссе в Пушкинском районе Петербурга. Он попал под «Фолькcваген Поло» под управлением 59-летнего водителя вне зоны пешеходного перехода.

Ещё одного пешехода сбили сразу две машины (сначала фургон «Газель» под управлением 40-летнего водителя, а затем «Дэу Нексия» под управлением 64-летнего) примерно в 21 час на 9-м километре дороги Павловск – Косые Мосты в Тосненском районе области, и также вне зоны пешеходного перехода человека. Погибший – мужчина, документов у него при себе не было.

В то же время на 109-м километре «Скандинавии», между Кирилловским и Ляйпясуо, в Выборгском районе области 40-летний мужчина на «Мерседесе» столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 53-летнего мужчины. «Фольксваген» откинуло на «Порше» с 50-летней женщиной за рулём. Пострадали, по данным ГИБДД, трое, все пассажиры «Мерседеса»: 74-летний мужчина, 40-летняя женщина и 6-летний ребёнок.

Фото: megapolisonline.ru

Как сообщают очевидцы в «Мегаполисе», столкновение было лобовым.