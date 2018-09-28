В Петербурге проверят общественные места на доступность для пожилых людей

В преддверии дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, группа из девяти волонтеров старшего возраста проверит кафе, кинотеатры, магазины и другие места общественного пользования на доступность для пожилых людей. Инициаторами выступили благотворительный магазин «Спасибо!» и фонд «Добрый город Петербург».

«Что мы имеем ввиду, говоря про доступность? Безусловно, это тактичность, готовность персонала помочь пожилому человеку разобраться, доброжелательность и гостеприимство. Кажется, общество уже привыкло к тому, что как только ты переступаешь черту пенсии, многие развлекательные учреждения и магазины становятся для тебя закрыты, причем не только из-за финансовой проблемы, но и из-за того, что пожилые бояться, что на них как-то не так посмотрят, осудят, они будут чувствовать себя не в своей тарелке. И, конечно же, основания для таких тревог есть: надменный взгляд продавцов, нежелание объяснять современные термины (что говорить, мы сами путаем свитшоты и лонгсливы) и, порой, откровенное хамство, становятся спутниками пожилого человека, желающего идти в ногу со временем. К сожалению, решить финансовую проблему мы не можем, но мы хотим, чтобы на человека старшего возраста в ресторане, маникюрном салоне и магазине не смотрели косо, чтобы персонал был отзывчивым, а услуга доступной», – рассказывает руководитель PR направления магазина «Спасибо!» Ксения Чепига.

Каждое заведение будет оценено сразу несколькими волонтерами по строгому чек-листу, где учитывается все – и доброжелательность, и помощь и даже доступность среды. Тем заведениям, которые пройдут тестирование, волонтеры предложат специальную наклейку «Одобрено старшим поколением», ее можно будет повесить на дверь и, тем самым, замотивировать пожилых людей не бояться и заходить внутрь.

«Нам бы хотелось, чтобы эта пометка стала своего рода мишленовской звездой среди заведений города. Мы мечтаем, что пожилые люди, увидев ее, перестанут считать, что после наступления пенсии жизнь заканчивается и будут не стесняться заходить в места общего пользования», – резюмирует Ксения.

Увидеть, как проходит тестирование, горожане смогут увидеть лично: в одном из магазинов «Спасибо!» на Чкаловском 1 октября в 15:00 посетители смогут расспросить участников об их эмоциях по поводу тестирования общественных мест и пообщаться с организаторами.