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Город
28.09.2018 12:01
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Голова русалки дома на Садовой нашлась. Ее спас проходивший мимо горожанин

Неравнодушный человек спас отколовшуюся часть барельефа от дома Николаевых на Садовой улице, 25, в Петербурге и передал ее градозащитникам. 

Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) передали ценную находку — проходивший мимо петербуржец спас отколовшуюся от исторического здания голову русалки. Об этом 28 сентября сообщили «Фонтанке» во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Барельеф отдали сначала градозашитникам, а те вернули ее смольнинскому ведомству. 

Голова русалки дома на Садовой нашлась. Ее спас проходивший мимо горожанин

На передаче части барельефа присутствовал заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов, который принял находку. Сообщается, что чиновники комитета были удивлены случившимся. Имя героя не называется.

Реставраторы теперь должны оценить стоимость и объем работ по восстановлению декора исторического здания. 

Напомним, что в декабре прошлого года комитет обратился в УМВД с требованием установить и привлечь к административной ответственности лиц, ответственных за состояние декора на доме Николаевых. На барельефе с изображением русалки появилась трещина, которую позже заделали, однако полноценная реставрация так и не была проведена. Часть барельефа откололась, и все это время «лицо девушки зияло пустотой», как сообщили в ВООПИиК. 

Справка:

«Русалки» на доме появились в 1903 году, само же здание было построено раньше, в конце XVIII века. В 2014 году с одной из головок уже случилась аналогичная беда — она чуть не упала, пришлось заново закреплять скульптуру. Еще раньше, в 2009 году, пришлось спасать русалок от вандалов, которые «ослепили» женские лица потеками синей краски. А до того эти скульптуры неоднократно пытались накрасить губной помадой.

Сам дом интересен прежде всего тем, что является ярким примером смешения стилей, так как перестраивали и надстраивали его пять раз. А адресов у него четыре: Мучной переулок, 4; Садовая улица, 25; Банковский переулок, 5; Москательный переулок, 3.

Отметим, что распространенная в городе легенда о том, что в доме якобы когда-то находился известный бордель, а женские головки — это «портреты» или символические изображения его обитательниц, не имеет ничего общего с действительностью.

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