Голова русалки дома на Садовой нашлась. Ее спас проходивший мимо горожанин

Неравнодушный человек спас отколовшуюся часть барельефа от дома Николаевых на Садовой улице, 25, в Петербурге и передал ее градозащитникам.

Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) передали ценную находку — проходивший мимо петербуржец спас отколовшуюся от исторического здания голову русалки. Об этом 28 сентября сообщили «Фонтанке» во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Барельеф отдали сначала градозашитникам, а те вернули ее смольнинскому ведомству.

На передаче части барельефа присутствовал заместитель председателя КГИОП Алексей Михайлов, который принял находку. Сообщается, что чиновники комитета были удивлены случившимся. Имя героя не называется.

Реставраторы теперь должны оценить стоимость и объем работ по восстановлению декора исторического здания.

Напомним, что в декабре прошлого года комитет обратился в УМВД с требованием установить и привлечь к административной ответственности лиц, ответственных за состояние декора на доме Николаевых. На барельефе с изображением русалки появилась трещина, которую позже заделали, однако полноценная реставрация так и не была проведена. Часть барельефа откололась, и все это время «лицо девушки зияло пустотой», как сообщили в ВООПИиК.