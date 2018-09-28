Велодорожки разыграют по-новому. УФАС предписало переписать условия конкурса

Три аукциона на велодорожки в Купчино придется переписать. К такому решению пришла комиссия петербургского УФАС, рассмотрев жалобы на действия СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

Ранее ведомство опубликовало конкурс на выполнение работ по размещению велосипедных дорожек в южной части Петербурга с начальной ценой всех трех контрактов 47,6 млн руб.

В ходе рассмотрения жалоб УФАС выявило, что заказчик установил дополнительные требования к участникам закупки, нарушив закон о контрактной системе, сообщило управление 28 сентября. Предмет аукционов – размещение объектов благоустройства. Однако ЦУП предписал, чтобы заявки участников соответствовали постановлению правительства, которое описывает требования к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства.

Также было установлено, что заказчик в инструкции по заполнению заявки ссылается на недействующую редакцию 44-ФЗ, что привело к установлению излишних требований.

Комиссия УФАС признала жалобы обоснованными. Городскому центру управления парковками Санкт-Петербурга выдано предписание о внесении изменений в документации о закупках, отмене протоколов рассмотрения заявок и проведении аукционов заново, сообщило ведомство.