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Происшествия
28.09.2018 12:18
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Из затопленного кипятком «Типичного Питера» спаслись двое. Погибших в кафе привели песни

В момент, когда кипяток из лопнувшей трубы хлынул в кафе «Типичный Питер», в помещении находился сотрудник заведения и компания из двух молодых людей и девушки. Двое смогли спастись из подвала на Измайловском проспекте в Петербурге, умерших задержало пальто. 

Как стало известно «Фонтанке», горячая вода полилась в подвал жилого дома на Измайловском проспекте, 20, со стороны двора, где в кафе ведет запасной вход. Около четырех часов утра в «Типичном Питере» было малолюдно. Компанию из трех человек обслуживал единственный сотрудник. Когда в подвал хлынул кипяток, девушка и представитель заведения успели выйти на улицу невредимыми. Один из оставшихся намеревался найти свое пальто, прежде чем спасаться из парящего подвала, второй решил ему помочь в поисках. Обоих, 20-летнего Андрея Начинкина и его сверстника Максима Нестерука, нашли мертвыми, когда из подвала откачали воду. 

Из затопленного кипятком «Типичного Питера» спаслись двое. Погибших в кафе привели песни

Судя по Instagram сопровождавшей погибших девушки, в кафе компания отправилась около часа ночи, их интересовали караоке-залы «Типичного Питера». Последняя запись сделана за несколько минут до потопа, на ней звучит композиция «Хали-Гали».

Общая площадь помещений, сообщается на сайте «Типичного Питера», превышает 300 квадратных метров. Заведение работает по принципу антикафе — посетителям предлагается платить за проведенное время, взамен клиентам дают бесплатный чай, настольные игры и доступ к каталогу караоке. Труба 1992 года прокладки, уверяет «Теплосеть Санкт-Петербурга», перед стартом отопительного сезона прошла все регламентные проверки.

Теперь без отопления останутся 76 зданий. На дверях соседних парадных появились объявления об отключении горячей воды. В дыру пятиметровой глубины во дворе провалились две машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

 

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