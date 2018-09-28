СМИ: Руководство финской национальной лиги знало о проблемах с наркотиками у хоккеистов до скандала с игроком НХЛ Йори Лехтеря

Руководство национальной хоккейной лиги Финляндии было в курсе того, что у некоторых игроков есть проблемы с наркотиками, сообщает 28 сентября Ilta-Sanomat со ссылкой на источник в лиге.

Ранее стало известно, что нападающий финской национальной сборной и игрок клуба «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря подозревается финской полицией в причастности к крупному делу о наркотиках.

По данным IS, работник одного из клубов связался весной 2017 года с руководством лиги и рассказал о своих подозрениях в отношении нескольких игроков.

«Клуб хотел дать понять, что проблема наркотиков рано или поздно всплывёт, и нужно попытаться решить её коллективно в разных секторах», – заявил источник.

Речь идёт лишь о нескольких игроках, но, по информации собеседника IS, употребление стимулирующего наркотика среди хоккеистов более распространено, чем думается.

Полиция расследует дело о распространении двух килограммов стимулирующего наркотика в регионе Тампере, который привозили в Финляндию из Голландии и продавали по цене 12—170 евро за грамм. По данным финского издания MTV, Лехтеря — среди 23 подозреваемых, семеро из которых находятся под арестом. 30-летний форвард свою вину отрицает.

В ходе обысков по делу было изъято имущество, в том числе золото и дорогие украшения, на общую сумму 650 тыс. евро.

С 2010 по 2014 год Лехтеря играл в КХЛ за «Локомотив» и «Сибирь». На Олимпийских играх в Сочи он стал бронзовым призёром в составе сборной Финляндии и серебряным призером чемпионата мира – 2014.