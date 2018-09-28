Автомобиль накачали фекалиями на Среднеохтинском. Машина принадлежит юристам, сопровождающим конфликт в похоронном бизнесе

Неизвестные залили жидкость, цвет и запах которой напоминают фекалии, в автомобиль «Фольксваген Поло», принадлежащий ООО «Светлый путь», ночью 28 сентября. Об этом «Фонтанке» рассказал генеральный директор компании Александр Лашер. Машина была припаркована у дома № 1 по Среднеохтинскому проспекту в Петербурге.

ООО «Светлый путь» – юридическая компания, которая в последние годы занимается юридическим сопровождением конфликта между двумя бизнес-группами в петербургском похоронном бизнесе. Лидерами одной из групп называют миллиардеров Игоря Минакова и Валерия Ларькина, лидером другой – предпринимателя Марата Дрейзина. Последнего с нулевых годов считают человеком из ближайшего окружения одного из лидеров «банды санитаров» Павла Беляева. «Светлый путь» обеспечивает юридическую сторону деятельности ритуального ООО «Похоронная служба», находящегося в сфере интересов Марата Дрейзина.

По словам генерального директора юридической компании Александра Лашера, жидкость с цветом и запахом фекалий злоумышленники закачали в салон машины через специально проделанные для этого отверстия. Бизнесмен вызвал полицию, на место происшествия прибыл участковый, сейчас глава «Светлого пути» пишет заявление о совершении преступления.