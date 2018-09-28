В Бурятии собираются поголовно проверить школьников на наркотики

Глава республики в Восточной Сибири намерен провести «стопроцентное» и «масштабное» тестирование в учебных заведениях региона.

«Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование. Проверить школьников, студентов ССУЗов, первокурсников в вузах. Задача — выявить тех, кто уже причастен, и предупредить тех, кто не начал», – цитирует 28 сентября заявление главы Бурятии Алексея Цыденова пресс-служба правительства региона.

Министерству образования субъекта РФ дали поручение проcчитать, сколько денег потребуется для выполнения инициативы главы, а также составить график.

Напомним, что с 2012 года в России действует закон о добровольном тестировании учащихся на наркотики, согласно которому решение о прохождении процедуры за тинейджера до 15 лет принимают родители. Инициатива о поголовной проверке школьников на наркотики выдвигалась в 2016 году, однако не нашла поддержки. В 2017 году в петербургском Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича студентов принуждали сдать тесты на наркотики под угрозой отчисления.