Забастовка нарушит движение трамваев и метро в Хельсинки

По всей Финляндии на следующей неделе пройдут забастовки из-за законопроекта, который должен облегчить процесс увольнения временных и почасовых работников.

Профсоюз работников сферы общественных услуг и частных социальных услуг JHL объявил о стачке, которая начнётся 1 октября. Это вызовет сбои в движении трамваев и метро в Хельсинки.

Более 4500 работников пищепрома собираются выйти на забастовку 3 октября, сообщает профсоюз отрасли SEL. Протестовать будут и сотрудники таких крупных предприятий как Atria, Hartwall и Fazer.