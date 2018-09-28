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28.09.2018 11:38
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«Здесь вам не Москва»: как в Петербурге первокурсницы первое место в очереди за iPhone Xs покупали

Ранним утром пятницы в Северной столице стартовали продажи новинок Apple. Очередь за ними начала оформляться еще вечером — тот, кто пришёл к 7 утра, был в ней минимум двадцать четвертым. В Москве о таком только мечтали.

«Здесь вам не Москва»: как в Петербурге первокурсницы первое место в очереди за iPhone Xs покупали

Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

В главной московской толкучке «за айфонами» на Тверской права купить Apple iPhone Xs ждали с понедельника. Люди жили в палатках, некоторые спали на раскладушках, кто-то собирал на еду у прохожих, и к концу пятидневки стали практически коммуной или маленьким майданом со своими заповедями. Например,  «1 человек – 1 место», «перекличка каждый час», «таймер пропажи 30 минут» и ключевой – «без личного присутствия человек «выбывает» из очереди». Различные организации даже начали упражняться на них в ситуативочках – представители Федерации бокса России решили подарить первым людям в очереди боксерские перчатки, чтобы те могли дать отпор наглецам, которые полезут вперед батьки за айфоном, а кофейни подвозили кофе. Цена за возможность стать первым в столице покупателем нового айфона на Avito ближе к старту продаж достигла 2 млн рублей, а в первой двадцатке она начиналась от тридцати тысяч. И это при цене самого устройства от 88.

Но то столица. В Петербурге за первых покупателей новинки битва развернулась вокруг площади Восстания — на ней сошлись фирменные салоны Re:Store в «Галерее» и iPort в «Невском фасаде». Оба накануне пообещали с 8 утра начать выдавать браслеты с номером очереди, организовать горячие напитки и бодрящую музыку. Предвкушая длинную очередь из страждущих, корреспондент «Фонтанки» зашёл в «Галерею» к 8 утра с Лиговского проспекта и насчитал лишь три десятка человек, некоторые из которых были семьями. В «Невском фасаде» очереди не было замечено вовсе — там начали пускать по предзаказу и ожидали в течение дня 200-300 человек. Все довольно буднично — без транспарантов и толкучки.

«Здесь вам не Москва»:

«Здесь вам не Москва», – печально констатировал на это представитель торговой сети.

– Мы пришли к 7 утра, потому что хочется новинку, и были в списке 24-е, – рассказал стоящий в очереди Юрий. – А так, говорят, что люди с вечера прошлого дня стояли. За первое место с утра хотели 100 тысяч!

Каково было удивление корреспондента «Фонтанки», когда он ближе к 9 утра увидел у дверей салона первыми двух совсем молодых девушек Алину и Софию.

– Во сколько же вы пришли? Еще ночью?

– Да мы только что пришли и купили место.

– За 100 тысяч рублей?!

– Да нет, за 100 рублей. На самом деле. 

– А чем вы занимаетесь и как накопили на айфон?

– Учимся на первом курсе. Ну как мы накопили? Не мы, конечно, а родители накопили.

Оказалось, что первыми в очереди в основном стояли те, кто хотел продать свои места, но не найдя более достойных покупателей, они сдали насиженное девочкам и разошлись.

В Москве, к слову, была аналогичная ситуация — первым стал покупатель, который был в очереди 247-м. В Петербурге студентки под аплодисменты персонала магазина в 9 утра торжественно первыми зашли в салон. Но первыми покупательницами не стали. Они вдруг захотели сначала посмотреть, что покупают. И пока в других кассах покупатели дрожащими руками (и это – не фигура речи) выкладывали на стол пятитысячные купюры, которые кассиры внимательно проверяли, вперед вырвался здоровяк Денис, который и стал первым покупателем. Свою профессию он оставил тайной.

– К сожалению, не получилось взять «золото», взял «серебро», 512 Гб. Полный фарш, – рассказал он «Фонтанке», держа пакет с устройством за 127 тысяч рублей. – Взял – потому что хочется. Сейчас очень много китайского ширпотреба, говорят, что можно купить в Финляндии, Америке, но я не хочу никуда ехать.

К слову: в Re:Store анонсировали, что не гарантируют наличие устройств — вдруг ажиотаж превысит возможности склада. Но не попавшие в число первых люди в это не верили.

– Да нет, господи, их тут явно валом. Хватит всем, – говорили в конце очереди. 

Год назад такой уверенности не было — первая поступившая партия iPhone X закончилась вскоре после начала продаж. После этого настало золотое время спекулянтов – на интернет-барахолках цены на «десятку» подскочили до 250 тысяч рублей. Но тогда iPhone X в России стартовал одновременно со всем миром, что уже убрало почти всех «серых» игроков, которые везли устройства из США и других рынков. Кроме того, в граничащие с Северо-Западом страны также была ввезена ограниченная партия устройств с поправкой на количество жителей и уровень жизни. Иными словами, телефонов в свободной продаже не было нигде. Сейчас же Россия попала лишь во вторую волну продаж, и зарубежные устройства свободно продаются еще с прошлой недели.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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