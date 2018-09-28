«Не надо мне писать про российские глубинки и о том, как бедно живут люди». Лиза Пескова рассказала о тяжелой жизни золотой молодежи

Дочь пресс-секретаря российского президента заявила, что «у большинства золотой молодёжи, осознают они сами это или нет», есть травмы из детства.

«Что это – болезнь века или очередной каприз тех, у кого «все есть»?» – задается вопросом в своем инстаграме Елизавета Пескова. На фотографии, которую девушка выложила в Сеть в ночь на 28 сентября, она сидит на кухне и задумчиво смотрит в сторону.

Затем Елизавета сама же отвечает на свой вопрос, поднимая тему «так называемых «благополучных семей». По ее словам, у большинства представителей золотой молодежи наблюдается «недостаток внимания со стороны родителей, искреннего человеческого участия, которое, как это ни странно, не заменяют подарки в виде ролексов в 16 лет и поездки с рождения на райские острова».

При этом Пескова полагает, что в человеке сочетаются как темные, так и светлые стороны.

«Вот, например, я сама – самая веселая из депрессивных. Когда периоды депрессии сменяются периодами счастья», – рассказала о себе дочь пресс-секретаря Путина.

«И не надо мне писать про российские глубинки и о том, как бедно живут люди. Это – тема другого поста», – предостерегла своих читателей Лиза Пескова. По ее мнению, «можно быть искренне благодарным Вселенной за все, что у тебя есть, можно работать над собой, жить полной жизнью и все равно находиться в депрессии».

«И поверьте мне, не получив своевременной поддержки от своих близких, ребенок обратится к наркотикам, алкоголю, бешеным гонкам по городу или даже к попытке суицида», – обратилась девушка к родителям молодежи.

Пост Лизы Песковой о депрессии собрал почти 12 тысяч лайков за полдня. Читатели стали давать ей советы, как выйти из депрессии, например, отправиться на тусовку и «найти мужика».