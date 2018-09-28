Дорожники Ленобласти переведены в режим повышенной готовности: возможен снег

Подрядные организации, обслуживающие региональные трассы Ленинградской области, по указанию областного комитета по дорожному хозяйству переведены в режим повышенной готовности, сообщает 28 сентября пресс-служба комитета.

Поводом для этого стали значительные колебания температуры воздуха и усиление ветра. Кроме того, по прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни возможны ночные заморозки и выпадение мокрого снега.

Во всех районах области на линию могут выйти до 300 единиц спецтехники, подготовлены противогололедные реагенты. На дорогах с высокой интенсивностью движения постоянно работают патрульные службы, контролирующие состояние полотна.

Вчера, 27 сентября, сильный ветер в Петербурге и Ленинградской области свалил сотни деревьев, в том числе во дворе Эрмитажа, десятки светофоров, заборы и куски кровли, а на Студенческой улице из-за непогоды «поджарило» трамвай.

О возможных заморозках в Ленинградской области и ещё нескольких регионах предупреждал Росавтодор 25 сентября. Сегодня в Петербурге ожидается до плюс 8 градусов, возможны слабые осадки, завтра – до плюс 7.