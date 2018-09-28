Милана Кержакова через суд попробует забрать сына у мужа

В центре бракоразводного процесса оказался бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. На экс-футболиста решила подать в суд его жена Милана, ранее признавшаяся в употреблении наркотиков и лжи (она обвинила Кержакова в похищении сына).

«Пришла пора признать, что я испугалась давления и продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, любит меня и хочет мне добра. Да, это наивно и инфантильно, любовь не должна преобладать над здравомыслием, но так случилось со мной. Я признала все, что хотел Александр, отдала ему все, что он хотел, и полетела туда, куда он хотел. Я не слушала свою семью, в какой-то момент я даже отвернулась от них, я была как будто бы зомбирована этой слепой любовью к нему», – написала Милана в своем аккаунте в Instagram.

По словам женщины, она никогда не подпишет бумагу об определении места жительства малыша с Кержаковым, так как боится больше никогда не увидеть своего ребенка.

«В этом ему опыта не занимать», – намекнула Милана на аналогичную ситуацию Кержакова с его предыдущей женой.

Милана заявила, что приняла решение начинать судебный процесс с мужем, чтобы получить обратно мальчика.

«Думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребенком. Это то, с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни – это борьба за моего сына», – заявила Милана Кержакова.

Напомним, Александр Кержаков был трижды женат. В 2005 году он женился на двадцатилетней студентке Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марии Головой. В 2005 году у них родилась дочь Дарья. В 2010 году пара развелась. По словам Марии, Александр – примерный отец, и у нее к нему нет никаких претензий.

В 2010 году у Кержакова начались отношения с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, от которого у нее была на тот момент пятилетняя дочь Софья. Кержаков и Сафронова официально не регистрировали свои отношения. В 2013 году у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову с требованием о лишении её права в воспитании их общего сына из-за ее пристрастия к наркотикам. В октябре 2014 года суд лишил Сафронову прав в воспитании сына.

27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери сенатора Вадима Тюльпанова, погибшего в 2017 году. В декабре прошлого года Милана Кержакова рассказала журналистам, что после смерти отца была готова бросить семью. 10 апреля 2017 года у Миланы и Александра родился сын Артемий. 13 мая 2018-го Кержакова объявила о разрыве отношений с мужем.