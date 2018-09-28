«Ведомости» узнали о планах правительства изменить порядок расчета пенсий в России

Порядок расчета страховых пенсий собирается изменить российское правительство. Чиновники хотят уйти от современной балльной системы.

О планах правительства 28 сентября сообщают «Ведомости», ссылаясь на двух федеральных чиновников и эксперта, привлеченного к обсуждению. По информации собеседников издания, в одобренном кабмином документе «Основные направления деятельности правительства» до 2024 года прописано намерение отменить применяемую с 2015 года балльную формулу начисления пенсий.

Сейчас страховую пенсию получают россияне, достигшие определенного возраста с трудовым стажем не менее девяти лет и нужным количеством индивидуальных пенсионных баллов. Эти баллы переводят в рубли, причем ценность баллов правительство определяет каждый год. На руки пенсионер также получает фиксированную сумму выплат.

По данным Пенсионного фонда, на 1 января 2018 года один пенсионный балл равнялся 81,49 рубля, а фиксированная выплата – 4982,9 рубля. Сейчас для получения страховой пенсии человек должен иметь стаж не менее девяти лет и как минимум 13,8 пенсионного балла. К 2025 году требования повысятся: для начисления страховой пенсии нужно будет иметь стаж в 15 лет, а также 30 баллов.

Минусом балльной системы является то, что баллы индексируют в зависимости от уровня инфляции. Как результат – завышение пенсионных обязательств. Помимо этого формула сложна, а система чересчур зависима от уровня зарплаты, поэтому работники с низкими зарплатами «обречены» на маленькие пенсии, добавил собеседник.

Напомним, 27 сентября Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о пенсионной реформе, повышающий возраст выхода на пенсию. За документ голосовали только представители «Единой России». Теперь закон должен утвердить Совет Федерации, и после подписи президента он вступит в силу.