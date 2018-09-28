Погибших после прорыва на Измайловском нашли в затопленном подвале кафе «Типичный Питер». Возбуждено уголовное дело

Тела двоих посетителей кафе «Типичный Питер» в Адмиралтейском районе Петербурга нашли плавающими в кипятке после прорыва трубы с горячей водой.

Как сообщает «Теплосеть Санкт-Петербурга», нагрузки около половины четвертого ночи 28 сентября не выдержала труба 1992 года прокладки возле 20 дома по Измайловскому проспекту. В компании утверждают, что коммуникации были подготовлены к отопительному сезону. Тем не менее кипяток затопил двор, образовал промоину, в которую провалились две машины, и хлынул в подвальное помещение. Там расположено кафе «Типичный Питер».

Тела двух молодых людей двадцати лет были обнаружены в процессе откачки воды из помещения. По словам очевидцев, молодые люди уже вышли на улицу, когда лопнула труба, но вернулись за вещами.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Теплоэнергетики уточняют, что в зону аварии попали 76 зданий.