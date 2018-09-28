«Техническое средство» или друг. В Манеже рассказали о собаках-поводырях

Собака-поводырь по закону является «техническим средством», но для незрячих людей она – друг, помощник и защитник. Только порой и хозяину, и собаке приходится непросто: с животным могут не пустить в магазин, аптеку, музей. Чтобы избежать таких случаев и объяснить, как надо вести себя с четвероногими помощниками и их владельцами, в Манеже представили проект «Мы рады собакам-поводырям».

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Дея – красивая и умная, спокойная и ласковая. Она молода и успешно учится. Когда выучится – уедет из подмосковной Балашихи, чтобы стать первым помощником и глазами пока еще незнакомого ей незрячего человека. Лабрадор Дея – будущая собака-поводырь. Она гостила в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге вместе со своим тренером Натальей Рафеевой и Элиной Почуевой, заместителем директора Центра «Собаки – помощники инвалидов». Все трое приехали в Петербург в рамках программы «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Суть программы – рассказать сотрудникам учреждений культуры, как им работать с посетителями, которые приходят к ним с собаками-поводырями. Сотрудники Центра предлагают музейщикам, закрыв глаза, пройтись с собакой-поводырем, чтобы ощутить, как она способна вести человека.

В 1995 году был принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которому инвалида с собакой-поводырем должны пускать везде. Ведь такая собака – важнейший и нередко единственный помощник незрячего человека. Собака – его глаза. Но до сих пор еще бывает, что человека с собакой в шлейке могут не пустить в магазин, аптеку, музей, да куда угодно.

Элина Почуева рассказывает, что они уже побывали в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, встречались с музейщиками, теперь настала очередь Петербурга. Центр «Собаки – помощники инвалидов» подготовил специальную информационную памятку для сотрудников учреждений культуры – «О взаимодействии с владельцами собак-проводников». Подготовили памятки и для водителей такси, для сотрудников кафе и ресторанов, чтобы все знали, как найти общий язык с незрячим человеком и его собакой-помощником – каковы основные правила общения и чего не следует делать.

Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» – это автономная некоммерческая организация, за 15 лет работы в центре выучили помогать незрячим людям более 180 собак. Щенки живут в семьях волонтеров, привыкают к людям, к городу, учатся быть уравновешенными, жизнерадостными и доброжелательными. Когда щенкам исполняется год, они поступают учиться. Обучение долгое – месяцев 6-8. Собака должна быть спокойной, не реагировать на кошек-птичек-посторонний шум, останавливаться перед препятствиями, запоминать маршруты, чтобы по команде идти с хозяином туда, куда он скажет, добавив слово «вперед». Например – «магазин, вперед». Будущий хозяин собаки-поводыря приезжает за ней сам, и две недели человек и собака знакомятся, учатся совместному общению, им помогает тренер собаки.

– Собака-поводырь нужна тому незрячему человеку, который любит собак, готов своему поводырю довериться, но и ухаживать, заботиться о нем, – говорит Элина.

Наталья Рафеева, тренер Деи, выросла в семье волонтеров, у которых будущие собаки-поводыри жили первый год перед началом учебы. Детство прошло среди щенков. Кинологом Наташа хотела стать всегда. Наталья рассказывает, что сейчас в Центре обучаются 27 собак, а лист ожидания людей, которые ждут собаку, – примерно 80, то есть ждать своего поводыря надо года полтора. Заявок много, выпускники и выпускницы Центра работают в Краснодаре, Уфе, даже в Комсомольске-на-Амуре и в Магадане. Тренеры поддерживают связь с хозяевами своих выпускников – те просят совета, рассказывают о собаках. Жалуются на то, что их с собаками не пускают куда-то зайти. Например, недавно одного человека не пустили в фитнес-клуб. Потому что там нет места, где бы его могла ждать собака. Минувшее жаркое лето далось собакам-поводырям нелегко – в наморднике не подышишь с открытым ртом, собаки перегревались, особенно черные, в жару намордники начинали натирать.

Собаки верно служат лет десять-двенадцать. Потом или мирно живут на покое в семье хозяина, или их забирают обратно в Центр – на почетную пенсию, они заслужили этот покой.

В России всего два центра, где готовят собак-поводырей. Оба в Подмосковье – Всероссийского общества слепых и Центр «Собаки-помощники». Собаки-поводыри выдаются незрячим людям бесплатно. По закону они считаются «техническом средством», но на самом деле они – хранители, друзья и помощники.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»