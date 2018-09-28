В Москве арестован экс-редактор «Милицейской волны». Пенсионера МВД обвинили в махинациях с рекламными доходами

Бывший главред ведомственной радиостанции «Милицейская волна» арестован в Москве. Подполковника в отставке Андрея Кулакова обвиняют в мошенничестве на 23,5 млн.

По версии следствия, главный редактор необоснованно снизил тарифы на рекламу в радиоэфире, чем нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ» ущерб в 23,5 млн рублей. Сам Кулаков говорит о том, что вынужден был снизить расценки из-за кризиса на рекламном рынке.

Решение об аресте принял Таганский райсуд и подтвердил Мосгорсуд. Пенсионер МВД находится в спецблоке СИЗО «Медведь», сообщает 28 сентября «Коммерсантъ». По информации газеты, уголовное дело возбудили по результатам внутриведомственной проверки. Следователи считают, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен. Вместе с Кулаковым по делу проходят бухгалтер и рекламщик, которых арестовывать не стали.