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В Москве арестован экс-редактор «Милицейской волны». Пенсионера МВД обвинили в махинациях с рекламными доходами
Бывший главред ведомственной радиостанции «Милицейская волна» арестован в Москве. Подполковника в отставке Андрея Кулакова обвиняют в мошенничестве на 23,5 млн.
По версии следствия, главный редактор необоснованно снизил тарифы на рекламу в радиоэфире, чем нанес ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ» ущерб в 23,5 млн рублей. Сам Кулаков говорит о том, что вынужден был снизить расценки из-за кризиса на рекламном рынке.
Решение об аресте принял Таганский райсуд и подтвердил Мосгорсуд. Пенсионер МВД находится в спецблоке СИЗО «Медведь», сообщает 28 сентября «Коммерсантъ». По информации газеты, уголовное дело возбудили по результатам внутриведомственной проверки. Следователи считают, что недополученный рекламный бюджет мог быть похищен. Вместе с Кулаковым по делу проходят бухгалтер и рекламщик, которых арестовывать не стали.
Справка:
Во время второй чеченской кампании офицер Кулаков возглавлял пресс-центр группировки МВД в республике, награжден орденом Мужества и множеством медалей. Был тяжело ранен осколками разорвавшейся бомбы и контужен.
«Милицейская волна» - крупнейшая ведомственная радиостанция в России. Ее вещание осуществляется в 101 городе 27 субъектов, в которых проживает несколько десятков миллионов человек. «Волна» вместе с газетой «Щит и меч» и несколькими журналами входит в ФКУ «Объединенная редакция МВД РФ». Ранее ее деятельность напрямую курировал глава МВД Владимир Колокольцев.