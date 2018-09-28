Кремль делегировал в Приморье команду политтехнологов. Они помогут врио губернатора на повторных выборах

Десант из сотрудников администрации президента и политтехнологов направляет в Приморье, где назначены повторные выборы губернатора, Кремль. Москвичи должны помочь врио губернатора Олегу Кожемяко выиграть.

Об этом 28 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои неназванные источники в АП. Во Владивосток летят Борис Рапопорт, который, возможно, станет замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС), и сотрудница управления Мария Сергеева. Им предстоит работать в регионе до декабря — до момента выборов.

Координировать выборы в Приморье, скорее всего, будет замполпред президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

В помощь Рапопорту и Сергеевой будут компания «Бакстер групп» политтехнологов Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, PR-агентства «ИМА-консалтинг» и «Полилог» и, возможно, политтехнолог Григорий Казанков.

«Кожемяко – очень жесткий руководитель, поэтому с ним будет тяжело работать», – признает один из собеседников.

Матвейчев, Гусев и Казанков уже работали на Кремль – на президентских выборах в марте.

Олег Кожемяко намерен идти на выборы самовыдвиженцем, но «при поддержке партий». При этом действующее законодательство региона позволяет выдвигаться в губернаторы только от партий, поэтому на сентябрьские выборы предыдущий врио губернатора Андрей Тарасенко шел от «Единой России». Впрочем, сейчас в местном парламенте рассматриваются поправки, дающие право баллотироваться самовыдвиженцам.