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Власть
28.09.2018 09:09
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Кремль делегировал в Приморье команду политтехнологов. Они помогут врио губернатора на повторных выборах

Десант из сотрудников администрации президента и политтехнологов направляет в Приморье, где назначены повторные выборы губернатора, Кремль. Москвичи должны помочь врио губернатора Олегу Кожемяко выиграть. 

Об этом 28 сентября сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои неназванные источники в АП. Во Владивосток летят Борис Рапопорт, который, возможно, станет замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС), и сотрудница управления Мария Сергеева. Им предстоит работать в регионе до декабря — до момента выборов. 

Координировать выборы в Приморье, скорее всего, будет замполпред президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. 

В помощь Рапопорту и Сергеевой будут компания «Бакстер групп» политтехнологов Олега Матвейчева и Дмитрия Гусева, PR-агентства «ИМА-консалтинг» и «Полилог» и, возможно, политтехнолог Григорий Казанков.

«Кожемяко – очень жесткий руководитель, поэтому с ним будет тяжело работать», – признает один из собеседников.

Матвейчев, Гусев и Казанков уже работали на Кремль – на президентских выборах в марте. 

Олег Кожемяко намерен идти на выборы самовыдвиженцем, но «при поддержке партий». При этом действующее законодательство региона позволяет выдвигаться в губернаторы только от партий, поэтому на сентябрьские выборы предыдущий врио губернатора Андрей Тарасенко шел от «Единой России». Впрочем, сейчас в местном парламенте рассматриваются поправки, дающие право баллотироваться самовыдвиженцам. 

Справка:

В сентябре на выборах губернатора Приморского края разразился скандал. Во втором туре выборов во время финального этапа подсчета голосов резко сменился лидер. Сначала выигрывал гонку кандидат от КПРФ депутат местного ЗакСа Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

19 сентября итоги выборов рекомендовал отменить ЦИК, 20-го числа такое решение принял Приморский крайизбирком. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 21 сентября заявила о своей надежде на то, что кандидаты на выборах главы Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут выдвигаться на новые выборы, которые пройдут до 16 декабря.

26 сентября президент Владимир Путин объявил об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко, назначив на этот пост главу Сахалинской области Олега Кожемяко.

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