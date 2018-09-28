Британские спецслужбы заявили, что знают третьего отравителя Скрипалей. Это тоже «офицер российской военной разведки»
Личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей установили спецслужбы Великобритании совместно с контртеррористическим подразделением полиции. По утверждению Лондона — это тоже «офицер российской военной разведки», но его имя не называется.
Об этом поздно вечером 27 сентября сообщила газета The Telegraph. По информации издания, третий соучастник преступления приезжал в Солсбери, планировал атаку.
В это же время, вечером 27-го, в Кремле заявляли о том, что проверят информацию изданий Bellingcat и The Insider о том, что Руслан Боширов (по мнению Лондона, офицер ГРУ, один из отравителей Скрипалей) на самом деле является Героем России Анатолием Чепигой.
Справка:
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали в России. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей. Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
В сентябре Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT. Ответы “русских туристов”, приехавших посмотреть на собор в Солсбери, показались многим полными нестыковок. Это запустило новую волну расследований.