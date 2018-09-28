Британские спецслужбы заявили, что знают третьего отравителя Скрипалей. Это тоже «офицер российской военной разведки»

Личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей установили спецслужбы Великобритании совместно с контртеррористическим подразделением полиции. По утверждению Лондона — это тоже «офицер российской военной разведки», но его имя не называется.

Об этом поздно вечером 27 сентября сообщила газета The Telegraph. По информации издания, третий соучастник преступления приезжал в Солсбери, планировал атаку.

В это же время, вечером 27-го, в Кремле заявляли о том, что проверят информацию изданий Bellingcat и The Insider о том, что Руслан Боширов (по мнению Лондона, офицер ГРУ, один из отравителей Скрипалей) на самом деле является Героем России Анатолием Чепигой.