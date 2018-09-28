Очевидцы: Прорыв трубы на Измайловском убил двоих. Также две машины провалились под асфальт

Двое мужчин погибли в результате прорыва теплосети в Адмиралтейском районе Петербурга утром 28 сентября. Труба лопнула в первый день официального отопительного сезона.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, трубу прорвало возле 20 дома по Измайловскому проспекту. Разлив кипятка образовал в асфальте дыру, в которую провалились два автомобиля. Но жертвы — не водители. По словам пользователей, двух погибших мужчин вытащили из подвального помещения в здании, там расположено кафе. На месте работают экстренные службы.

Накануне теплоэнергетики работали возле соседнего дома, течь дала труба возле здания на Обводном канале. Не выдержала нагрузки и теплосеть около дома №36 по Будапештской улице.

Сегодня, 28 сентября, во всех зданиях в Петербурге начали теплеть батареи. В городе стартовал отопительный сезон.