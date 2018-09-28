Петербуржцы с раннего утра стоят в очередях за новым iPhone XS за почти 100 тысяч рублей

Жители Северной столицы с раннего утра начали выстраиваться в очереди за новинками от Apple – 28 сентября открываются продажи Apple iPhone Xs и часов Apple Watch 4.

Корреспондент «Фонтанки» с 8 часов наблюдает за очередью в re:Store в ТЦ «Галерея» и ТЦ «Невский фасад», в которых стоят несколько десятков человек. Магазины организовали регистрацию в очереди и выдают людям браслеты c номерами, в порядке которых их в 9 утра начнут запускать внутрь. При этом не гарантируется, что гаджетов хватит на всех — партия ограничена.

Новый iPhone XS стоит в России от 88 тысяч рублей, а iPhone XS Max — от 97 тысяч рублей. Как писала «Фонтанка», они похожи на iPhone X и получили безрамочный экран с вырезом, встроенный Face ID вместо сканера отпечатка пальцев Touch ID и такую же двойную камеру. У всех крышки из стекла и поддержка беспроводной зарядки, а внутри новый чип A12 от Apple.