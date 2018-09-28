Deutsche Bank прогнозирует 60 рублей за доллар. Он назвал российскую валюту недооцененной

Deutsche Bank назвал рубль одной из самых недооцененных мировых валют. Как считает экономист Кристиан Ветошка, российская валюта на 15% слабее своего «справедливого курса».

Как сообщает 28 сентября РБК со ссылкой на обзор банка, немцы прогнозируют укрепление «деревянного» до 60 рублей за доллар. Таких показателей не было с 4 апреля 2018 года — через два дня после этого были введены очередные американские санкции, и рубль упал.

Авторы Deutsche Bank использовали методику BEER, которая позволяет отслеживать расхождения между реальным валютным курсом и макроэкономическими показателями страны (инфляция, производительность и т.д.) Для оценки валюты по отношению к корзине валют валютные пары взвешиваются по доле во внешней торговле.

Помимо рубля, недооцененными экономисты назвали турецкую лиру и колумбийский песо. А переоцененными – чешскую крону, южнокорейскую вону, тайский бат, доллар и швейцарский франк. По мнению Deutsche Bank, американская национальная валюта сильнее, чем нужно, на 7%.

Накануне доллар стоил на Московской бирже 65,6 рубля.