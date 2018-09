Азиатский лайнер промахнулся мимо ВПП и очутился в водах Тихого океана

Пассажирский лайнер промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и очутился в воде у островов Трук в Микронезии.

Нештатная посадка произошла у «Боинга-737» авиакомпании Air Niugini (Папуа-Новая Гвинея), сообщает 28 сентября телеканал «Дождь». Экипаж рейса PX73 не смог рассчитать правильный курс на ВПП, и воздушное судно оказалось в водах Тихого океана.

На борту было, по приблизительным данным, 40-50 человек. Они не погибли — всех смогли эвакуировать при помощи лодок.

На борту находились от 40 до 50 человек.

Острова Трук входят в архипелаг Каролинские острова в юго-западной части Тихого океана. Это территория Микронезии (Океании).

No casualties. 35 passengers of #AirNiugini flight to #FSM that crashed into the sea in Chuuk have been evacuated to safety and taken to hospital. The flight was landing. pic.twitter.com/5nTOQZpin8