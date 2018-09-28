В Израиле заявили, что уничтожали оборудование «Хезболлы» при ударе по Сирии, когда был сбит российский Ил-20
Армия обороны Израиля заявила, что движение «Хезболла» собирается разместить в районе Бейрута в Ливане инфраструктуру по модернизации своих ракет. Об этом 27 сентября пишет «Коммерсантъ».
Как сообщили израильские военные, именно партия оборудования «Хезболлы», перевозившаяся из Сирии в Ливан, была целью авиаудара, при отражении которого сирийцы сбили российский самолет Ил-20. У Израиля есть данные о как минимум трех объектах «Хезболлы» в районе Бейрута, которые якобы предназначены для усовершенствования ракет.
«Проект реализуется под иранским управлением с использованием иранских технологий и финансовых средств. Израиль отслеживает эти объекты, обладает обширной информацией о проекте и противодействует ему различными средствами. Есть другие площадки в Бейруте и других местах, где оперативники "Хезболлах" пытаются обустроить подобную инфраструктуру по складированию и усовершенствованию ракет»,— заявили в Армии обороны Израиля.
תיעוד נסיון חיזבאללה לבניית תשתית להסבת טילים מדוייקים בלב העיר ביירות pic.twitter.com/Rn8m1HQ1XE— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 27 сентября 2018 г.
Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 27 сентября в ООН заявил, что в Тегеране якобы обнаружен секретный склад с ядерными материалами. Он потребовал от Европы присоединиться к санкциям против Ирана.
Справка:
Напомним, самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить новые комплексы ПВО С-300. О том, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке, читайте в интервью «Фонтанке» военного эксперта Ильи Крамника.