В Израиле заявили, что уничтожали оборудование «Хезболлы» при ударе по Сирии, когда был сбит российский Ил-20

Армия обороны Израиля заявила, что движение «Хезболла» собирается разместить в районе Бейрута в Ливане инфраструктуру по модернизации своих ракет. Об этом 27 сентября пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили израильские военные, именно партия оборудования «Хезболлы», перевозившаяся из Сирии в Ливан, была целью авиаудара, при отражении которого сирийцы сбили российский самолет Ил-20. У Израиля есть данные о как минимум трех объектах «Хезболлы» в районе Бейрута, которые якобы предназначены для усовершенствования ракет.

«Проект реализуется под иранским управлением с использованием иранских технологий и финансовых средств. Израиль отслеживает эти объекты, обладает обширной информацией о проекте и противодействует ему различными средствами. Есть другие площадки в Бейруте и других местах, где оперативники "Хезболлах" пытаются обустроить подобную инфраструктуру по складированию и усовершенствованию ракет»,— заявили в Армии обороны Израиля.

תיעוד נסיון חיזבאללה לבניית תשתית להסבת טילים מדוייקים בלב העיר ביירות pic.twitter.com/Rn8m1HQ1XE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 27 сентября 2018 г.

Напомним, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 27 сентября в ООН заявил, что в Тегеране якобы обнаружен секретный склад с ядерными материалами. Он потребовал от Европы присоединиться к санкциям против Ирана.