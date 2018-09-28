Фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд в короткой программе. Это произошло во время выступления спортсменки 27 сентября на турнире в Германии.

Она получила за прокат 79,93 балла и заняла первое место. Загитова выполнила каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, двойной аксель и тройной флип.

Соперницы довольно сильно отстали от россиянки: второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (71,50), бронзу взяла японка Маи Михара (70,94).

Отметим, прошлый рекорд в короткой программе принадлежал также россиянке — Александре Трусовой. Она набрала 74,74 балла на этапе Гран-при в Литве.