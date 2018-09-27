Петербургский адвокат Михаил Зимин отправился под арест вслед за своим коллегой. Их обвиняют в мошенничестве на 30 млн

Второго петербургского адвоката, подозреваемого в мошенничестве на 30 миллионов рублей, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 сентября.

Адвокат Сергей Зимин отправлен под арест Ленинским районным судом. Под стражей он пробудет минимум до 25 ноября. Зимину, так же, как и его коллеге Михаилу Федотову, вменяют мошенничество в особо крупном размере.

«Фонтанке» ранее писала, что Федотов и Зимин предложили сотрудникам ООО «ХимПромСнаб» и ООО «Орион» решить вопрос о прекращении против них уголовного дела по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). За уход от наказания адвокаты якобы потребовали от работников предприятий 30 млн рублей. Однако, по мнению следствия, обещанными связями защитники не обладали, поэтому дело и было возбуждено по статье «мошенничество».

26 сентября муляжи пачек с деньгами были переданы Федотову, после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Зимина же пришлось поискать, оперативники поймали его днем позже. Оба адвоката свою вину отрицают.