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Происшествия
27.09.2018 23:58
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Петербургский адвокат Михаил Зимин отправился под арест вслед за своим коллегой. Их обвиняют в мошенничестве на 30 млн

Второго петербургского адвоката, подозреваемого в мошенничестве на 30 миллионов рублей, арестовали на два месяца. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 сентября. 

Адвокат Сергей Зимин отправлен под арест Ленинским районным судом. Под стражей он пробудет минимум до 25 ноября. Зимину, так же, как и его коллеге Михаилу Федотову, вменяют мошенничество в особо крупном размере. 

«Фонтанке» ранее писала, что Федотов и Зимин предложили сотрудникам ООО «ХимПромСнаб» и ООО «Орион» решить вопрос о прекращении против них уголовного дела по  ч.1 ст.226.1 УК РФ  (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). За уход от наказания адвокаты якобы потребовали от работников предприятий 30 млн рублей. Однако, по мнению следствия, обещанными связями защитники не обладали, поэтому дело и было возбуждено по статье «мошенничество».

26 сентября муляжи пачек с деньгами были переданы Федотову, после чего его с поличным задержали сотрудники ФСБ. Зимина же пришлось поискать, оперативники поймали его днем позже. Оба адвоката свою вину отрицают.

Справка:

В августе Петербурге прошли обыски у фигурантов дела о контрабанде полутора тысяч тонн мазута через порт Усть-Луга. Это случилось после того, как дознанием Кингисеппской таможни было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК – «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». До этого, 5 августа, сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры проверили в Усть-Лужском таможенном посту танкер-тихоход «Фрея» под российским флагом. Судно направлялось в Таллин.

Судя по сопроводительным документам, в грузовом отделении должна была находиться «смола минеральная» весом полторы тысячи тонн и стоимостью 36,2 млн рублей. Отправителем товара была указана петербургская компания ООО «Химпромснаб», получателем — фирма из Великобритании «Sun-Gaty LP», зарегистрированная в Шотландии. В ходе проверки было установлено, что смолы в танкере было не более 10%. Остальным грузом оказался мазут стоимостью 37,7 млн рублей. Отметим, товар внесён в список стратегических. При этом таможенная ставка на вывоз смолы равняется нулю, в то время как ставка на мазут равна 134,5 долларам с тонны. Таким образом, организаторы схемы сэкономили бы 181 тысячу долларов или 11,6 млн рублей по нынешнему курсу.

В результате, уголовное дело оказалось в производстве Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. А его фигуранты попытались через Федотова и Зимина воздействовать на следствие.

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