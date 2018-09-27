«Мисс Ирака-2015» «предательски и трусливо» застрелили неизвестные

22-летнюю Тару Фарес, обладательницу титула «Мисс Ирака-2015», застрелили неизвестные в Багдаде. Об этом 27 сентября сообщает РБК со ссылкой на МВД страны.

В Instagram Фарес написано, что она погибла в результате «предательского и трусливого инцидента». Днем 27 сентября в районе Кам-Сара Багдада девушка получила три пулевых ранения. Она скончалась в больнице. МВД Ирака ведет расследование по факту убийства.

Тара Фарес стала королевой красоты Багдада в 2015-м, тогда же получила титул «Мисс Ирака-2015». После этого она стала лицом многих модных брендов, однако ее публикации в соцсетях вызывали возмущение у некоторых радикально настроенных иракцев.