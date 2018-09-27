Новейший американский истребитель F-35B совершил первый боевой вылет. Он нанес удары по «Талибану» в Афганистане

В Афганистане в минувшие сутки новейший американский истребитель пятого поколения F-35B совершил свой первый боевой вылет и нанес удары по целям террористов «Талибана» (запрещенной в России организации). Об этом 27 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на сотрудников Минобороны США.

Модель истребителя F-35B уникальна тем, что умеет совершать вертикальную посадку. Примечательна она и тем, что для взлета ей нужен минимальный разбег. F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex. Создание F-35B обошлось подрядчику Lockheed Martin примерно в полтора триллиона долларов.

Ранее 27 сентября российский МИД выразил озабоченность участившимися случаями гибели мирного населения Афганистана из-за ошибочных авиаударов НАТО по «Талибану». В министерстве подчеркнули, что за последнюю неделю было зафиксировано три таких инцидента.