Крупный теракт предотвратили в Нидерландах. Его готовил гражданин Ирака

В Нидерландах задержаны семеро человек по подозрению в подготовке теракта. Голландская прокуратура 27 сентября сообщает, что возраст подозреваемых — от 21 до 34 лет, задержали их в городах Арнем и Верт.

Полицейские еще несколько месяцев назад получили информацию о том, что 34-летний гражданин Ирака, который проживает в Арнеме, готовит теракт на общественном мероприятии. Причем ранее он уже был осужден за попытку присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена и признана террористической в РФ).

Как выяснило следствие, террористы собирались устроить двойной теракт — одновременно напасть в одном месте на людей с автоматами Калашникова, в другом — взорвать автомобиль с взрывчаткой.

Как подчеркнули в голландской прокуратуре, задержание подозреваемых предотвратило теракт, но расследование дела продолжается.