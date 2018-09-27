Часть Приморского района осталась без горячей воды. Причину энергетики не называют

Многие жители Приморского района Петербурга остались без горячей воды вечером 27 сентября. Об этом жильцы ряда домов сообщили в соцсетях. Также многие, кому успели подключить отопление, заметили, что батареи снова стали холодными.

На отсутствие горячей воды пожаловались жители Богатырского проспекта, Яхтенной, Туристской, Школьной, Гаккелевской, Савушкина и других улиц района. Пользователи соцсетей сообщают, что на Приморской котельной якобы сломался котел.

В ГУП ТЭК Петербурга информацию о сломавшемся котле опровергли, но подтвердили, что по неизвестным причинам на Приморской котельной упало давление. Точного количества оставшихся без горячей воды домов на предприятии назвать не смогли. Причины, по словам сотрудника пресс-службы, тоже пока неизвестны. В компании заверили, что котельную уже запитывают, и горячая вода вернется в дома петербуржцев около полуночи.

По данным на сайте ГУП ТЭКа, в районе теплоснабжения Приморской котельной проживает около 600 тысяч человек. Она является крупнейшим источником тепла на северо-западе Петербурга.