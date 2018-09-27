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Финляндия
27.09.2018 23:49
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Финны создают площадку для испытаний беспилотников. В ее работе примут участие петербургские компании

Регион Котка-Хамина намерен создать кластер авиационных технологий, в котором бы принимали участие российские и финские компании. Об этом 27 сентября в Петербурге рассказал директор Агентства регионального развития Котка-Хамина Cursor Oy Дэвид Линдстрем.

Кластер планируется создать вокруг аэродрома малой авиации в Пюхтяa, где бы компании-разработчики могли тестировать дроны, беспилотные транспортные средства, а также робототехнику. Он будет предназначен для научно-исследовательских работ и экспериментальных запусков новых видов беспилотников. 

"В Санкт-Петербурге, например, достаточно сильная компания "Геоскан", есть достаточно много стартапов, которые тестируют и зарядные устройства, и другие технологии для беспилотных летательных аппаратов. Создание такого кластера с участием российских и финских компаний и есть наша цель", – сказал Линдстрем. По его мнению, такой центр тестирования может стать интересной площадкой для совместных технологических проектов.

Предполагается, что к сотрудничеству, помимо компаний резидентов-кластера, будут привлекаться и студенты университетов из Финляндии и России.

Часть средств на этот проект было выделено по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014 – 2020", в финансировании также участвуют частные компании и муниципалитет Пюхтяа.

Как рассказал "Фонтанке" руководитель отдела инвестиций Cursor Сергей Трошков, в рамках этой программы от Котки за три раунда подачи заявок прошли четыре проекта на общую сумму в 7 млн евро. Среди совместных с Петербургом проектов есть, например, Startup Connect в партнёрстве с Институтом точной механики и оптики и Фондом развития бизнеса. Он получил грант на акселлерационные, образовательные программы для роста стартапов в Петербурге и Котке. Ещё один проект с ИТМО нацелен на создание многоязычных приложений, карт, инфраструктуры услуг для развития велотуризма в регионе Котка-Хамина и Ленобласти. Университет ИТМО совместно с Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии (XAMK) в рамках проекта проекта Twin campus создадут российско-финскую платформу для выхода малого и среднего бизнеса на международный рынок.

Отметим, что правительство Санкт-Петербурга и администрация Котки сотрудничают с 2015 года. Ежегодно в Петербурге проводится День Котки. 27 сентября между городами была подписана новая дорожная карта на ближайшие три года. Это план совместных действий, предполагающий обмен опытом между школьниками, студентами, бизнесменами, стартап-предпринимателями, представителями культуры и спорта, развитие туризма.

Справка:

Общий объем финансирования программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020» – 72,3 млн евро, из которых софинансирование ЕС составляет 50%, а другую половину в равных долях финансируют Финляндия и Россия. Соглашение, которое устанавливает правовую базу для выделения средств из госбюджетов и реализации этой программы, вступит в силу 1 октября.


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