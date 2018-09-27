«Воробьев, прощай!» Украинцы проводили экс-главу Россотрудничества в Киеве нечистотами

Неизвестные облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов в Киеве. Об этом 27 сентября сообщает «Еспресо.TV».

По данным издания, фекалиями залили автомобили с дипломатическими номерами гостей прощального ужина экс-главы Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Кроме того, неизвестные активисты пробили машинам шины, сорвали с них номера и бросили файер во двор дома, где и провожали Воробьева. Рядом на асфальте красной краской написали: «Воробьев, прощай».

Напомним, 9 мая Воробьева облили на улице в Киеве зеленкой и также нечистотами. Кроме того, в феврале представители радикальных украинских организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили в нем погром.