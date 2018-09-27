Петербургская дамба снова открыта для морского транспорта. Стихия отступает от Петербурга

Петербургскую дамбу вновь открыли. Как сообщает Дирекция комплекса защитных сооружений, плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 начали поднимать в девять часов вечера 27 сентября.

По информации сайта Marine Traffic, пассажирское судно под флагом Багамских островов Norwegian Breakaway, ранее вставшее в порту Таллина из-за непогоды, выдвинулось в сторону петербургского пассажирского порта. А вот норвежский лайнер Viking Sun все еще стоит в гавани Северной столицы.

Напомним, комплекс защитных сооружений вновь был закрыт утром 27 сентября из-за угрозы наводнения.

Шторм бушует в Санкт-Петербурге вторые сутки. Из-за шквалистого ветра в городе подтопило набережные, под натиском стихии падали деревья, рекламные конструкции и дорожные знаки. Только за 26 сентября в городе упало 70 деревьев, а спасателям пришлось выезжать на вызовы 18 раз.