Премьер Израиля заявил, что в Иране найден ядерный склад. Он потребовал от Европы поддержать антииранские санкции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал европейские страны поддержать новые санкции против Ирана. Как пишет РБК, об этом он заявил 27 сентября во время выступления на Генассамблее ООН.

«Вместо того, чтобы заигрывать с диктаторами Ирана, присоединитесь к США, Израилю и большей части арабского мира в поддержке новых санкций», — сказал Нетаньяху.

Он рассказал, что в Тегеране якобы обнаружен секретный склад с ядерными материалами. В доказательство Нетаньяху продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами. По его словам, на складе хранится по меньшей мере 15 контейнеров, в которых находится около 300 тонн материалов.

Также Нетаньяху заявил, что Израиль «никогда не позволит режиму, призывающему к его уничтожению, иметь атомное оружие». Военные операции против Ирана в Сирии, Ливане и Ираке продолжатся.