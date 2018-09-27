Происшествия
Петербургского адвоката Михаила Федотова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 30 миллионов
Петербургского адвоката Михаила Федотова заключили под стражу. Соответствующую меру пресечения избрал Ленинский районный суд, сообщает 27 сентября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Председатель Коллегии адвокатов «Регион» Михаил Федотов пробудет под стражей до 25 ноября. Ему вменяют преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Как ранее писала «Фонтанка», следствие считает, что Федотов не позднее 6 августа 2018 года получил информацию от юриста ООО «Фордевинд» Сергея Зимина об уголовном деле по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Дело находилось в производстве следователя петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, по нему допрашивались сотрудники ООО «ХимПромСнаб» и ООО «Орион», с которыми у Зимина был заключен договор на оказание юридических услуг.
«Фонтанке» удалось выяснить, что Федотов и Зимин предложили сотрудникам организаций решить вопрос о прекращении этого дела. За уход от наказания адвокаты якобы потребовали от работников предприятий 30 млн рублей. Однако, по мнению следствия, такими возможностями не обладали, поэтому дело и было возбуждено по статье «мошенничество».
26 сентября муляжи пачек с деньгами были переданы Федотову, после чего его задержали сотрудники ФСБ. В момент задержания Зимина не было на месте. Оперативники нашли его на следующий день. Оба адвоката свою вину отрицают.
Справка:
В августе Петербурге прошли обыски у фигурантов дела о контрабанде полутора тысяч тонн мазута через порт Усть-Луга. Это случилось после того, как дознанием Кингисеппской таможни было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК – «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов». До этого, 5 августа, сотрудники Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры проверили в Усть-Лужском таможенном посту танкер-тихоход «Фрея» под российским флагом. Судно направлялось в Таллин.
Судя по сопроводительным документам, в грузовом отделении должна была находиться «смола минеральная» весом полторы тысячи тонн и стоимостью 36,2 млн рублей. Отправителем товара была указана петербургская компания ООО «Химпромснаб», получателем — фирма из Великобритании «Sun-Gaty LP», зарегистрированная в Шотландии. В ходе проверки было установлено, что смолы в танкере было не более 10%. Остальным грузом оказался мазут стоимостью 37,7 млн рублей. Отметим, товар внесён в список стратегических. При этом таможенная ставка на вывоз смолы равняется нулю, в то время как ставка на мазут равна 134,5 долларам с тонны. Таким образом, организаторы схемы сэкономили бы 181 тысячу долларов или 11,6 млн рублей по нынешнему курсу.
В результате, уголовное дело оказалось в производстве Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. А его фигуранты попытались через Федотова и Зимина воздействовать на следствие.