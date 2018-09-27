Петербургского адвоката Михаила Федотова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 30 миллионов

Петербургского адвоката Михаила Федотова заключили под стражу. Соответствующую меру пресечения избрал Ленинский районный суд, сообщает 27 сентября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Председатель Коллегии адвокатов «Регион» Михаил Федотов пробудет под стражей до 25 ноября. Ему вменяют преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Как ранее писала «Фонтанка», следствие считает, что Федотов не позднее 6 августа 2018 года получил информацию от юриста ООО «Фордевинд» Сергея Зимина об уголовном деле по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). Дело находилось в производстве следователя петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте, по нему допрашивались сотрудники ООО «ХимПромСнаб» и ООО «Орион», с которыми у Зимина был заключен договор на оказание юридических услуг.

«Фонтанке» удалось выяснить, что Федотов и Зимин предложили сотрудникам организаций решить вопрос о прекращении этого дела. За уход от наказания адвокаты якобы потребовали от работников предприятий 30 млн рублей. Однако, по мнению следствия, такими возможностями не обладали, поэтому дело и было возбуждено по статье «мошенничество».

26 сентября муляжи пачек с деньгами были переданы Федотову, после чего его задержали сотрудники ФСБ. В момент задержания Зимина не было на месте. Оперативники нашли его на следующий день. Оба адвоката свою вину отрицают.