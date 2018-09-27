Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под ареста

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Напомним, резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. По версии следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие били отца по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.

В полицию позвонила самая младшая, Мария.

На допросе девушки объяснили расправу тиранией родителя: мужчина много лет издевался над ними, в том числе якобы домогался.