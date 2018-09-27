Происшествия
Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, отпустили из-под ареста
Басманный суд 27 сентября постановил отпустить Кристину, Марию и Ангелину Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, из-под стражи. Об этом сообщает РБК.
Теперь сестрам в качестве меры пресечения выбран «запрет определенных действий» (ст. 105.1 УПК РФ). Так, им запрещено покидать жилье в ночное время, пользоваться телефоном, получать и отправлять письма и посылки, общаться с кем-либо, кроме адвоката, без разрешения следователя. Содержать сестер будут раздельно.
Справка:
Напомним, резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. По версии следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие били отца по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.
В полицию позвонила самая младшая, Мария.
На допросе девушки объяснили расправу тиранией родителя: мужчина много лет издевался над ними, в том числе якобы домогался.