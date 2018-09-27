Источник: первый С-300 для ПВО Сирии прибыл в Латакию
Вооруженные силы РФ начали поставку зенитных ракетных комплексов С-300 для сил противовоздушной обороны Сирии. Об этом 27 сентября сообщает анонимный источник, который наблюдает за полетами российской военной авиации.
По его информации, тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 ВКС РФ с регистрационным номером 82032 выполнил перелет по маршруту Сеща (Брянская область) – Оленья (Мурманская область) – Моздок (Северная Осетия) – авиабаза Хмеймим (Латакия, Сирия).
Первый борт с комплексом С-300 прибыл в Сирию Ан-124 82032 Сеща – Оленья – Моздок – Латакия (Хмеймим,СИРИЯ) #RF82032 #RuaF pic.twitter.com/gTHmr2Docu— Записки охотника (@galandecZP) 27 сентября 2018 г.
Самолёт с комплексами противовоздушной обороны приземлился в Латакии сегодня после 16:00 по Гринвичу (19:00 по московскому времени).
Справка:
Напомним, Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. Однако решила их возобновить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить комплексы С-300. О том, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке, читайте в интервью «Фонтанке» военного эксперта Ильи Крамника.