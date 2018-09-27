Источник: первый С-300 для ПВО Сирии прибыл в Латакию

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Напомним, Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. Однако решила их возобновить после того, как самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли. Российские военные обвинили в трагедии Израиль, а Сирии было решено поставить комплексы С-300. О том, как это изменит расклад сил на Ближнем Востоке, читайте в интервью «Фонтанке» военного эксперта Ильи Крамника.