Участников ЛГБТ-фестиваля эвакуировали из “Арт-музы” из-за ложной информации о бомбе

Посетителей пространства «Арт-муза» на Васильевском острове в Петербурге эвакуировали после сообщения о минировании. В это время там проходил ЛГБТ-фестиваль «Квирфест».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 27 сентября около сотни посетителей фестиваля в «Арт-музе» на 13-й линии Васильевского острова, 70-72, оказались на улице из-за ложного сообщения о минировании. В данный момент все ждут на улице окончания проверки помещений.

Участники и организаторы считают звонок провокацией ради срыва мероприятия. Сообщается, что одной из тем фестиваля было обсуждение сексуального и гендерного разнообразия во взаимосвязи с религией. «Квирфест» по плану пройдет в «Арт-музе» до 30 сентября.