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Общество
27.09.2018 21:20
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Стал известен возможный сменщик уволенного главы СЗТУ. Но его тоже проверяет администрация президента

Новым руководителем Северо-Западного таможенного управления может стать полковник Сергей Опря, ныне возглавляющий Санкт-Петербургскую таможню. Но одного одобрения главы ФТС может быть недостаточно.

Стал известен возможный сменщик уволенного главы СЗТУ. Но его тоже проверяет администрация президента

sztu.customs.ru

Как следует из присланного в редакцию «Фонтанки» 27 сентября приказа главного таможенника страны Владимира Булавина, шеф СЗТУ Александр Гетман уволен накануне по утрате доверия. Основанием для увольнения с впервые для офицера такого уровня формулировкой послужило письмо управделами президента по вопросам противодействия коррупции администрации президента десятидневной давности. В тот же день, когда письмо было отправлено, Гетман ушел на больничный.

"Фонтанка.ру"

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На пост начальника СЗТУ претендует глава Санкт-Петербургской таможни Сергей Опря. Как сообщает 47News, глава ФТС Владимир Булавин отправил в администрацию президента документы на присвоение Опре звания генерал-майора. Соответственно, его пропустят через горнило проверок, в том числе коррупционных.

Сергей Опря работает в таможне с 1995 года, начинал в Сыктывкаре, продолжал в Себеже, в 2008-м возглавил Мурманскую таможню и входил в рейтинг богатейших начальников Северо-Запада.Санкт-Петербургским постом он управляет с осени 2017 года.

Сложности у Гетмана начались примерно в марте 2018-го и были они связаны с его заместителем, начальником оперативной таможни Александром Безлюдским. Его усиленно проверяла ФСБ в связи с уголовным делом о взятке с вероятным участием сотрудника опертаможни Захара Сычева и вынужденной отставкой главы Кингисеппской таможни Сергея Слепухина. Но Безлюдский остался при должности, а на информационный шум вокруг СЗТУ Владимир Булавин ответил предложением администрации президента присвоить Александру Гетману очередное звание генерал-полковника.

Проверка на соответствие, к которой имели отношение та же ФСБ и другие силовики, закончилась для Гетмана неутешительно. В администрации сочли сомнительными сделки по приобретению родственниками кандидата на звание квартир, в том числе за 27 млн рублей в элитном доме, по крупному обмену валюты и покупке автомобиля Jaguar.

Справка:

Северо-западное таможенное управление работает на территории Северо-западного федерального округа, за исключением Калининградской области. В настоящее время в составе ведомства 10 таможен и 84 таможенных поста. Также действуют 47 пунктов пропуска: 15 многосторонних автомобильных (МАПП), 4 двусторонних автомобильных (ДАПП), 10 железнодорожных (ЖДПП), 10 водных (морских и речных), 7 воздушных и 1 пешеходный. СЗФО - единственный округ, граничащий со странами Евросоюза - Латвией, Норвегией, Финляндией, Эстонией. По данным СЗТУ, в 2017 году внешнеторговый оборот СЗФО составил 77,2 млрд долларов США, что на 21% больше объема оборота за 2016 год. Объем экспорта составил 41,3 млрд долларов США, импорта – 35,9 млрд долларов США. Экспорт увеличился на 29%, импорт – на 12%.

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