Стал известен возможный сменщик уволенного главы СЗТУ. Но его тоже проверяет администрация президента

Новым руководителем Северо-Западного таможенного управления может стать полковник Сергей Опря, ныне возглавляющий Санкт-Петербургскую таможню. Но одного одобрения главы ФТС может быть недостаточно.

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Как следует из присланного в редакцию «Фонтанки» 27 сентября приказа главного таможенника страны Владимира Булавина, шеф СЗТУ Александр Гетман уволен накануне по утрате доверия. Основанием для увольнения с впервые для офицера такого уровня формулировкой послужило письмо управделами президента по вопросам противодействия коррупции администрации президента десятидневной давности. В тот же день, когда письмо было отправлено, Гетман ушел на больничный.

На пост начальника СЗТУ претендует глава Санкт-Петербургской таможни Сергей Опря. Как сообщает 47News, глава ФТС Владимир Булавин отправил в администрацию президента документы на присвоение Опре звания генерал-майора. Соответственно, его пропустят через горнило проверок, в том числе коррупционных.

Сергей Опря работает в таможне с 1995 года, начинал в Сыктывкаре, продолжал в Себеже, в 2008-м возглавил Мурманскую таможню и входил в рейтинг богатейших начальников Северо-Запада.Санкт-Петербургским постом он управляет с осени 2017 года.

Сложности у Гетмана начались примерно в марте 2018-го и были они связаны с его заместителем, начальником оперативной таможни Александром Безлюдским. Его усиленно проверяла ФСБ в связи с уголовным делом о взятке с вероятным участием сотрудника опертаможни Захара Сычева и вынужденной отставкой главы Кингисеппской таможни Сергея Слепухина. Но Безлюдский остался при должности, а на информационный шум вокруг СЗТУ Владимир Булавин ответил предложением администрации президента присвоить Александру Гетману очередное звание генерал-полковника.

Проверка на соответствие, к которой имели отношение та же ФСБ и другие силовики, закончилась для Гетмана неутешительно. В администрации сочли сомнительными сделки по приобретению родственниками кандидата на звание квартир, в том числе за 27 млн рублей в элитном доме, по крупному обмену валюты и покупке автомобиля Jaguar.