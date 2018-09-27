Песков: Кремль проверит информацию о полковнике ГРУ Боширове-Чепиге

В Кремле проверят информацию Bellingcat и The Insider о том, что Руслан Боширов на самом деле является Героем России Анатолием Чепигой.

Об этом заявил 27 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает сайт «Дождя» со ссылкой на «Интерфакс».

Песков уточнил, что в Кремле собираются проверить списки награжденных. Пресс-секретарь также отметил, что «не знает, есть ли такой полковник», а в Кремле продолжают «исходить из той информации, которую озвучил президент РФ и которая была озвучена самими гражданами России», представившимися Русланом Бошировым и Александром Петровым.

The Insider и Bellingcat в третьей части расследования утверждают, что Анатолий Чепига — это настоящее имя Руслана Боширова, которого Великобритания вместе с Александром Петровым обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

В расследовании сообщается, что Чепига родился 5 апреля 1979 года в Амурской области. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ), служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, трижды командировался в Чечню. В 2014 году Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России за участие в миротворческой миссии. The Insider и Bellingcat утверждает, что речь может идти и о военных действиях на Украине. Имя «Руслан Боширов» Чепига получил после переезда в Москву – там он окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил России, говорится в расследовании.