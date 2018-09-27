«Фонтанка» за 60 секунд — 27 сентября

Паспорт Виктора Цоя, который продали с аукциона за 9 миллионов рублей, на самом деле был когда-то украден, заявил нам коллекционер. «Фонтанка» публикует его подлинную историю.

Когда Георгий Полтавченко в 2011 году стал губернатором Петербурга, то первым делом отменил ежегодный карнавал. Теперь в Смольном хотят организовать целое карнавальное ведомство. Но не ради смеха.

Англо-Американская школа, которая работала в городе с 1975 года и обучала детей зарубежных дипломатов, опечатана и закрыта. Такие международные отношения.

Во время чемпионата мира по футболу залетные перуанцы обокрали гражданина Южной Кореи. А голова теперь болит у судей — они плохо понимают иероглифы.

Почему вокруг Петербурга растет пояс многоэтажных муравейников? Потому что никто толком не умеет проектировать жилые территории.

Отопление в Петербурге в этом году обещают дать пораньше — уже завтра. Потому что зима близко.

А в кино на этих выходных надо смотреть «Сердце мира» – объясняем, почему.